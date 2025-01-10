Подколзин об обмене в «Эдмонтон»: «Это был стресс. Я не знал, что делать»

Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин вспомнил обмен из «Ванкувера» летом 2024 года.

«Когда мне позвонил генменеджер «Ванкувера», то я сразу понял, что что-то случилось. Летом просто так не звонят. Причем я его видел за два дня до этого в раздевалке, мы просто поздоровались и все. Конечно, это был стресс. Я не знал, что делать. Вроде бы в Ванкувере нашли квартиру. Но оказалось, что этот обмен стал для меня подарком. Я попал в организацию, где во мне заинтересованы. Это, конечно, радует», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Подколзина.

В этом сезоне на счету 23-летнего россиянина 14 (4+10) очков в 41 матче за «Нефтяников».