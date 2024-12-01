Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:24

Подколзин признан второй звездой матча НХЛ «Колорадо» — «Эдмонтон»

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин забросил шайбу на 14-й минуте 2-го периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» и был признан второй звездой встречи.

В текущем сезоне 23-летний форвард набрал 8 (3+5) очков в 24 играх.

Первой звездой встречи стал голкипер «Ойлерз» Стюарт Скиннер, отразивший 27 из 28 бросков по своим воротам.

Третьей звездой матча признали нападающего «Эвеланш» Николая Коваленко, забившего гол на 8-й минуте 1-го периода. За 25 игр в нынешнем сезоне 25-летний россиянин набрал 8 (4+4) очков.

Василий Подколзин
Николай Коваленко
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Эдмонтон Ойлерз
Читайте также
Президент «Урала» прокомментировал слухи об онкологии, «Торпедо» отдаст «Спартаку» защитника, а «Алания» и «Арсенал» разучились побеждать. Что происходит в Первой лиге
У защитника «Пари НН» Боженова отсудили 655 тысяч рублей долга
Биография Александра Кержакова — лучшего бомбардира в истории сборной России
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с открытками в мессенджерах
Губернатор сообщил о погибшем ребенке в результате атаки БПЛА на Брянскую область
Таллин принял шесть боевых кораблей военно-морской группы НАТО
Сегодня
Вчера
Неделя