Подколзин признан второй звездой матча НХЛ «Колорадо» — «Эдмонтон»

Российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин забросил шайбу на 14-й минуте 2-го периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» и был признан второй звездой встречи.

В текущем сезоне 23-летний форвард набрал 8 (3+5) очков в 24 играх.

Первой звездой встречи стал голкипер «Ойлерз» Стюарт Скиннер, отразивший 27 из 28 бросков по своим воротам.

Третьей звездой матча признали нападающего «Эвеланш» Николая Коваленко, забившего гол на 8-й минуте 1-го периода. За 25 игр в нынешнем сезоне 25-летний россиянин набрал 8 (4+4) очков.