Подколзин рассказал о задачах «Ванкувера» на новый сезон

Российский нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин прокомментировал задачи команды на сезон-2024/25 в НХЛ.

«Тяжело пока сказать, стал ли «Ванкувер» слабее без Задорова и Линдхольма. Будет тренировочный лагерь, задачи стоят выше, чем в том году», — цитирует Подколзина ТАСС.

В прошедшем сезоне «Кэнакс» дошли до второго раунда Кубка Стэнли, в котором уступили «Эдмонтону» (3-4 в серии).

На счету 23-летнего Подколзина 2 (0+2) очка в регулярном чемпионате НХЛ в сезоне-2023/24. В плей-офф он не отметился результативными действиями за две игры.