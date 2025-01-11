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Сегодня, 14:56

Подколзин: «В Эдмонтоне очень холодно и без машины никуда не добраться»

Камила Абдурахманова
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Форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин рассказал о своих впечатлениях от города в сравнении с Ванкувером, где он жил раньше.

— Какие впечатления от Эдмонтона после Ванкувера?

— Он другой, но я не привередливый. Мне многого не надо. Переезд — больше трудностей для жены, так как в Ванкувере она уже обзавелась друзьями, была помощь с дочкой. Там много, где можно погулять, а в Эдмонтоне такого нет. Все упирается в погоду, да и людей поменьше. Есть один большой торговый центр, до него ехать 25 минут.

— Какая погода?

— Холодно. Было -25. Говорят, в конце января будет до -35- -40. Пока не верится в это. И очень снежная зима, скользко, снега много. Большое отличие от Ванкувера — без машины никуда не добраться. Там можно было пешком весь город обойти. Ванкувер — более европейский город, в Эдмонтоне другие расстояния, — рассказал «ВсеПроСпорт».

В этом сезоне на счету 23-летнего россиянина 14 (4+10) очков в 41 матче за «Нефтяников».

Источник: «ВсеПроСпорт»
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