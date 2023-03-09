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Сегодня, 16:43

Подколзин: «Болельщики просто обожают Кузьменко. Полгорода в его майках ходит»

Подколзин заявил, что болельщики обожают Кузьменко
Андрей Кузьменко.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин рассказал об отношении фанатов к его партнеру по команде российскому форварду Андрею Кузьменко.

«Кузьменко сразу стал любимцем публики? В этом плане он точно вне конкуренции. Кузя сам по себе веселый парень. Влился моментом. Думаю, полгорода в его майках уже ходит. Но он берет своей харизмой, в волну прямо свою попал и в этой теме ушел далеко вперед. Тем более он всегда за любой шум: надо сфотографироваться с собачками — пожалуйста, поменять болельщику шайбу на банан — да легко, с журналистами постоянно прикалывается. Прическа эта его еще (смеется). Он и открыт, и делает шоу, и забивает, и в интервью морит — вошел в НХЛ как влитой. Конечно, его обожают. В плане медийки он молодец», — цитирует Подколзина «РБ Спорт».

В 2022-м году Кузьменко подписал с «Ванкувером» однолетний контракт новичка. В нынешнем сезоне на счету 27-летнего хоккеиста 63 игры в регулярном чемпионате НХЛ и 57 (30+27) очков.

Андрей Кузьменко
Василий Подколзин
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