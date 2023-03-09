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НХЛ

Сегодня, 15:33

Подколзин заявил, что его карьера складывалась легко

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин рассказал, как легенды «Кэнакс» братья Хенрик и Даниэль Седины, сейчас отвечающие в системе клуба за развитие молодежи, помогали ему правильно принять спуск в фарм-клуб.

«Они очень правильно поняли мое состояние. Что после неплохого сезона в НХЛ на следующий через два месяца оказаться в фарме — это бьет по уверенности. Сразу объявили мне, что физически я готов для НХЛ, но сейчас надо, прежде всего, прокачать ментальные моменты. Правильно принять ситуацию и вырулить. Постоянно повторяли: «Это вызов, Вася. В жизни так бывает. Ты должен оставаться сильным и пройти этот тест. Пройдешь его — и потом в НХЛ будешь вспоминать этот непростой период с благодарностью. И себя больше зауважаешь. Если посмотреть на мою карьеру, то она складывалась слишком легко. Обо мне стали много говорить и писать, когда в сборной по своему году много важных голов забил. Только попал из СДЮШОР в МХЛ в «СКА-1946» — через два месяца меня поднимают в ВХЛ. В «вышке» доиграл тот сезон — забрали в КХЛ. Там начал играть практически постоянно. На молодежный чемпионат мира поехал в 17 лет и потом еще два раза ездил. Да даже в НХЛ весь первый сезон получилось провести в основе. И, наверное, для становления личности все-таки важно пройти через трудности. Не может быть все слишком просто. Я же не Капризов, у меня нет такого таланта и мастерства, по своей сути я привык выгрызать себе место. Так что в итоге с Сединами полностью согласился именно внутри себя, а не просто покивал головой в разговоре», — приводит слова Подколзина «РБ Спорт».

За «Эбботстфорд» в АХЛ россиянин выступал с конца ноября по начало февраля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vasilij-podkolzin-moya-kar-era-sklady-valas-legko-ssy-lka-v-ahl-by-la-poleznoj/
Хоккей
ХК Ванкувер Кэнакс
Василий Подколзин
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