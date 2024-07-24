Подруга жены Кузнецова пожелала ей удачи в Санкт-Петербурге

Подруга жены нападающего «Каролины» Евгения Кузнецова пожелала ей удачи в Санкт-Петербурге.

«Я буду очень скучать по этой девушке — из Вашингтона в Санкт-Петербург. Дружба на всю жизнь», — написала девушка, публикацию которой репостнула Анастасия Кузнецова.

Ранее сообщалось, что 32-летний Кузнецов может продолжить карьеру в СКА.

Кузнецов в марте нынешнего года был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». В составе клуба из Роли россиянин провел 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 7 (2+5) очков. В Кубке Стэнли Кузнецов отметился 4 заброшенными шайбами и 2 голевыми передачами в 10 встречах.