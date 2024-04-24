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НХЛ

Сегодня, 09:42

Биссоннетт — о сейве Бобровского: «Это был звериный режим. Как он спас?!»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-игрок НХЛ Пол Биссоннетт прокомментировал суперсейв голкипера «Флориды» Сергея Бобровского во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Тампой» (3:2 ОТ, 2-0).

«Одно из лучших выступлений вратарей в плей-офф за тот период, свидетелем которого я когда-либо был. Это был звериный режим от Боба. Как он спас?! Боб, ты чудо природы. Бобровский сделал сейв всего розыгрыша плей-офф. Боже мой, какой период для Боба. Должно быть 4:2 в пользу «Лайтнинг». Абсурд», — написал Биссоннетт в своих соцсетях.

Вратарь &laquo;Флориды&raquo; Сергей Бобровский, форвард &laquo;Тампы&raquo; Майкл Эйссимонт и&nbsp;защитник &laquo;Пантерз&raquo; Оливер Экман-Ларссон. Невероятное шоу российских вратарей! Бобровский сотворил сейв года, который хочется пересматривать снова и снова

35-летний Бобровский в плей-офф НХЛ-2024 сыграл за «Флориду» 2 матча, в которых пропустил 4 гола. В среднем он отражал 90,5 процента бросков по своим воротам, его коэффициент надежности составил 1,95.

Счет в серии 2-0 в пользу «Флориды». Третий матч пройдет на льду «Лайтнинг» 26 апреля.

Сергей Бобровский
Кубок Стэнли
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
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