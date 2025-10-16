Морис: «Куликов уникален в своей роли. Его просто так не заменишь»

16 октября, 00:31
Главный тренер «Флориды» Пол Морис объявил в среду, что российский защитник Дмитрий Куликов пропустит пять месяцев после операции в связи с травмой верхней части тела.
«Сегодня утром ему сделали операцию по восстановлению разрыва суставной губы. Дмитрий похож на некоторых других игроков, которые ранее выбыли из-за травм. Он уникален в своей роли. Великолепный игрок меньшинства, мощный игрок в схеме «5-6», он умеет кататься и сокращать разрывы. В этом и заключается проблема... Этих ребят, которые у нас выбыли из состава, не заменишь. Просто становится меньше игроков, которых нужно заменять, и все делят эту нагрузку», — цитирует пресс-служба клуба Мориса.
34-летний россиянин получил травму во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (2:1) 9 октября.
За 1020 матчей в НХЛ за карьеру Куликов набрал 247 (50+197) очков.
Andrew_BD
И вот, только он выбыл, как Флорида сразу сливает два матча, причем отнюдь не топовым соперникам. Совпадение или нет, но чем занималась защита при голах Детройта, например (которые не в ПВ), вообще непонятно. Бобр, похоже, тоже спал или ворон считал
