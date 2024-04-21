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Сегодня, 17:00

Пол Морис: «Иванов — уникальный тренер. У него зоркий глаз, и я не замечаю того, что видит он»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Пол Морис (справа).
Фото USA Today Sports
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Главный тренер «Пантерз» Пол Морис в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о работе с тренером «Флориды» по развитию игроков Максимом Ивановым.

— У вас в штабе есть и один российский тренер — Максим Иванов. Расскажите о его роли в «Пантерз».

— Расскажу, что мне нравится в Максе больше всего. У нас в штабе восемь тренеров. И каждый из них делает что-то совершенно особенное, отличное от других. В первую очередь он отвечает за развитие у игроков индивидуальных качеств. Но при этом очень много работы проделывает с видео и в общении с российскими хоккеистами, с которыми у него великолепная связь.

Я не знаю вообще ничего из того, что он делает, ха-ха! Когда Макс на льду занимается с ними отработкой индивидуальных качеств, мне там ловить вообще нечего! У него есть уникальность, и это полностью сочетается с тем, что требуется парням и чего хотят они сами. Каждый в нашей раздевалке и вообще в хоккее — со своими странностями, у каждого — свой взгляд на игру.

Когда я пришел в команду, то не знал его. И видел только то, что он лично работает с Сашей Барковым. Проводит с ним время на льду перед каждой тренировкой и после нее. А потом мы начали с ним говорить о хоккее. И я понял, что у него зоркий глаз! Он смотрит на игру иначе, чем я. Я не замечаю вещей, которые видит он. И это делает его отличным дополнением для нашего штаба.

Он смотрит невероятное количество хоккея и извлекает из увиденного очень много. И если, когда я только пришел, он занимался только с Барковым, то теперь у него перед каждой тренировкой — ряд из восьми или девяти игроков, с каждым из которых он успевает поработать над улучшением индивидуальных качеств. И это по-настоящему хорошо для команды.

Полностью интервью Мориса читайте на сайте «СЭ»

Хоккей
ХК Флорида Пантерз
Пол Морис
0
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