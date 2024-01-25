Пол Морис вышел на второе место по числу матчей в истории НХЛ среди тренеров

Главный тренер «Флориды» Пол Морис провел 1813-й матч в лиге в статусе тренера.

25 января «Пантерз» дома победили «Аризону» со счетом 6:2.

Морис опередил Барри Тротца (1812) и вышел на второе место по числу матчей в истории НХЛ среди тренеров.

Рекорд по количеству игр в лиге в статусе тренера принадлежит Скотти Боумэну (2141).

Пол Морис начал тренерскую карьеру в сезоне-1995/96. В НХЛ, помимо «Флориды», он возглавлял «Хартфорд», «Каролину», «Торонто» и «Виннипег».

В сезоне-2012/13 во время локаута в НХЛ Морис тренировал магнитогорский «Металлург».