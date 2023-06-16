Полиция арестовала мужчину, планировавшего стрельбу на финале Кубка Стэнли

Полиция Лас-Вегаса арестовала мужчину, который хотел устроить массовую стрельбу во время финала Кубка Стэнли «Вегас» — «Флорида», сообщает ESPN.

В финальном матче плей-офф НХЛ «Голден Найтс» разгромили «Флориду» со счетом 9:3 и одержали победу в серии — 4-1.

Перед матчем подозреваемый в соцсетях многократно угрожал «расстрелять» хоккейный матч. В отчетах полиции преступника описывают как 33-летнего мужчину с крупной историей психических расстройств и задержаниями.

В 2014 году подозреваемый обвинялся в домашнем насилии и преследовании человека. В октябре 2022 года он также был арестован по обвинению в совершении уголовного преступления, который был связан с угрозой террористического акта или массового уничтожения.