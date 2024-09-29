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Сегодня, 09:45

Шоу — об игре Федотова в матче с «Бостоном»: «Иван был великолепен»

Алина Савинова
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Помощник главного тренера «Филадельфии» Брэд Шоу восхитился игрой российского вратаря Ивана Федотова.

В предсезонном матче НХЛ против «Бостона» (3:2 ОТ) 27-летний голкипер отразил 25 бросков из 27.

«Иван был великолепен. Сделал несколько важных сейвов. Он такой большой парень, закрывает большую часть ворот. Порой смотришь, как игрок идет на него, и думаешь: «Ну и куда ты собираешься бросить?» — цитирует Шоу NBC Sports Philadelphia.

Федотов присоединился к «Филадельфии» в марте 2023 года после расторжения контракта с ЦСКА. В сезоне-2023/24 он провел 3 матча за команду НХЛ, отразив 81,1% бросков.

Источник: NBC Sports Philadelphia
Иван Федотов
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз

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