Пономарев о жене из «Фабрики звезд»: Я не любитель историй про «легкий флирт и разбежались»

Центрфорвард фарм-клуба «Каролины» «Чикаго Вулвз» Василий Пономарев в большом эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, как познакомился со своей супругой, бывшей участницей «Фабрики-6», ведущей СКА-ТВ Юлией Лысенко.

— Не могу не задать вопрос про твою свадьбу, которая для многих стала шоком. Раз, и ты со своей супругой Юлией (Юлия Лысенко — петербургская телеведущая, актриса и журналист, участница «Фабрики Звезд-6») выкладываешь в соцсети фотографии со свадьбы.

— Раз, и все охренели. У меня сразу были серьезные намерения. Не было такого, что сейчас поиграю — и все. Я не любитель историй про «легкий флирт и разбежались». Понимал, куда иду и в какую игру играю. Знал, что не дам заднюю. Либо я буду ********* [дураком], либо мы не сойдемся. Мы сошлись и друг друга отлично понимаем. Делаем друг друга лучше без какого-либо влияния.

Я вот буквально вчера думал над тем, как делать друг друга лучше. Условно, мы рисуем два круга Эйлера, где один круг накладывается на другой. И вот мы не занимаем и не забираем промежуточное пространство, которое соединяет нас. В итоге получается симбиоз двух наших красок.

Мы даем возможность развиваться друг другу и не навязываем какие-то свои мнения. Не говорим: «Ты не ходишь сюда, а ты не ходишь сюда». Просто ненарочно развиваемся в этом союзе. Рассказываем очень много историй. Например, я рассказываю ей о том, кто был главой ЧК во время революции, на какие компании распался Standard Oil. Обсуждаем фильмы, книги. Мы живем на одной волне.

— Как вы познакомились?

— На Кубке Карьяла. Записали интервью — и все. В следующий раз говорили, когда прилетели из Финляндии в Москву. Стояли в аэропорту, ждали багаж, и я решил спросить: «Что слушаешь?» Она ответила: «Людовико Эйнауди». Я рассказал, что специально летал в Бельгию на его концерт и сам получаю удовольствие от его творчества. И наше минутное общение на том и закончилось. Потом месяца полтора не общались, а затем пошли какие-то СМС, ответы ей в соцсетях.