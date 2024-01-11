Пономарев рассказал об игре против Овечкина

Российский нападающий «Каролины» рассказал об игре против форварда и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Как узнали о вызове в НХЛ? С утра как обычно проснулся, поехал на арену. Когда был в раздевалке, мне позвонили и спросили, какие у меня планы на вечер. Я сразу подумал, что неправильно будет отвечать, что я вообще-то жду, что меня поднимут, так как игроки заболели. Сказал, что у меня в планах сыграть против «Тусона». Мне сказали: «Я тебя поздравляю, тебя подняли, сейчас тебе отправят билеты, в 13.40 у тебя вылет». Для себя понял, что нельзя просто взять и поехать домой собирать вещи, надо подготовиться к игре, сделать то, что я обычно делаю утром в день матча. Я покатался, побросал по воротам и поехал домой собирать вещи. Овечкин со стороны и на льду — два разных игрока и человека? У меня не получилось много сыграть против него, но какие-то смены были. В любом случае когда находишься рядом с ним на поле, то понимаешь какого масштаба это игрок. Хочется запомнить на всю жизнь момент, что играл против него. Забить такое количество голов в НХЛ — это колоссальный труд. Дай бог, чтобы он побил рекорд Гретцки», — приводит слова Пономарева Sport24.

21-летний Пономарев дебютировал в НХЛ в матче с «Вашингтоном». Хоккеист забросил шайбу на 60-й минуте и сделал счет 6:2, набрав в этом матче 2 (1+1) очка. На его счету 20 (6+14) очков в 20 играх АХЛ.