Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 12:04

Пономарев рассказал об игре против Овечкина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский нападающий «Каролины» рассказал об игре против форварда и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Как узнали о вызове в НХЛ? С утра как обычно проснулся, поехал на арену. Когда был в раздевалке, мне позвонили и спросили, какие у меня планы на вечер. Я сразу подумал, что неправильно будет отвечать, что я вообще-то жду, что меня поднимут, так как игроки заболели. Сказал, что у меня в планах сыграть против «Тусона». Мне сказали: «Я тебя поздравляю, тебя подняли, сейчас тебе отправят билеты, в 13.40 у тебя вылет». Для себя понял, что нельзя просто взять и поехать домой собирать вещи, надо подготовиться к игре, сделать то, что я обычно делаю утром в день матча. Я покатался, побросал по воротам и поехал домой собирать вещи. Овечкин со стороны и на льду — два разных игрока и человека? У меня не получилось много сыграть против него, но какие-то смены были. В любом случае когда находишься рядом с ним на поле, то понимаешь какого масштаба это игрок. Хочется запомнить на всю жизнь момент, что играл против него. Забить такое количество голов в НХЛ — это колоссальный труд. Дай бог, чтобы он побил рекорд Гретцки», — приводит слова Пономарева Sport24.

21-летний Пономарев дебютировал в НХЛ в матче с «Вашингтоном». Хоккеист забросил шайбу на 60-й минуте и сделал счет 6:2, набрав в этом матче 2 (1+1) очка. На его счету 20 (6+14) очков в 20 играх АХЛ.

Источник: https://sport24.ru/hockey/article-611248-intervyu-russkogo-napadayushchego-karoliny-vasiliya-ponomareva-debyut-v-nkhl-igra-protiv-ovechkina-gol-lyubimyye-knigi
Василий Пономарев
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
0
Читайте также
Экс-глава Международного союза биатлонистов Бессеберг не признал обвинения в коррупции
Махачев назвал имя своего следующего соперника
Небензя: Чехия пыталась избежать ответственности за соучастие в атаке Белгорода
В Приднестровье сообщили об инциденте на границе с Украиной
Украинский сапер рассказал о минных «ловушках» ВС РФ
Поезд насмерть сбил трех человек около станции «Рижская» в Москве
Популярное видео
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«Колорадо» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ