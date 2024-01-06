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НХЛ

Сегодня, 07:35

Пономарев стал пятым игроком в истории «Каролины» с 2+ очками в дебютном матче НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
Василий Пономарев.
Фото ХК «Каролина»
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Форвард «Каролины» Василий Пономарев набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (6:2).

Таким образом, 21-летний россиянин стал пятым игроком в истории «Харрикейнз», набравший два или более очков в дебютном матче за команду. Ранее это удавалось Моргану Гики (2+1, 8 марта 2020), Уоррену Фегеле (1+1, 26 марта 2018), Броку Макгинну (1+1, 16 октября 2015) и Брэду Дефо (2+0, 10 марта 2003).

В текущем сезоне на счету Пономарева 20 (6+14) очков в 20 матчах АХЛ.

НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
Василий Пономарев
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