The Athletic назвал Кузнецова самым важным игроком «Каролины» на концовку регулярки

Портал The Athletic назвали российского нападающего «Каролины» Евгения Кузнецова самым важным игроком команды в концовке регулярного чемпионата НХЛ-2023/24.

«При всем уважении к Фредерику Андерсену Кузнецов добавляет «Каролине» потрясающий недостающий элемент на конец регулярки. «Харрикейнз» нуждались в еще одном квалифицированном центре, особенно с Джейком Гюнцелем в составе, и они пошли на продуманный риск. Все идет нормально. В четырех матчах «Каролина» во время того, как Кузнецов был на льду, забила три шайбы, не пропустив ни разу и перебросала соперников — 26-16. Форвард также отметился заброшенной шайбой в игре с «Флоридой Пантерз», — написано в статье издания.

Ранее североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман заявил, что «Каролина» является последним шансом для Кузнецова и если он не справится, то ему конец.

31-летний россиянин сыграл за «ураганов» 4 матча и набрал 1 (1+0) очко.