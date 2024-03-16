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16 марта, 15:20

The Athletic назвал Кузнецова самым важным игроком «Каролины» на концовку регулярки

Ана Горшкова
Корреспондент
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Портал The Athletic назвали российского нападающего «Каролины» Евгения Кузнецова самым важным игроком команды в концовке регулярного чемпионата НХЛ-2023/24.

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«При всем уважении к Фредерику Андерсену Кузнецов добавляет «Каролине» потрясающий недостающий элемент на конец регулярки. «Харрикейнз» нуждались в еще одном квалифицированном центре, особенно с Джейком Гюнцелем в составе, и они пошли на продуманный риск. Все идет нормально. В четырех матчах «Каролина» во время того, как Кузнецов был на льду, забила три шайбы, не пропустив ни разу и перебросала соперников — 26-16. Форвард также отметился заброшенной шайбой в игре с «Флоридой Пантерз», — написано в статье издания.

Ранее североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман заявил, что «Каролина» является последним шансом для Кузнецова и если он не справится, то ему конец.

31-летний россиянин сыграл за «ураганов» 4 матча и набрал 1 (1+0) очко.

Евгений Кузнецов (хоккей)
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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