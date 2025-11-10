Пострадавший от столкновения с Мичковым Танев приступил к тренировкам

Защитник «Торонто» Кристофер Танев вернулся к тренировочным занятиям после столкновения с российским форвардом «Филадельфии» Матвеем Мичковым во время матча регулярного чемпионата НХЛ (2:5), сообщает пресс-служба лиги.

35-летний канадец впервые встал на коньки 8 ноября. Между тем сроки полноценного возвращения защитника пока не уточняются.

В середине третьего периода матча «Торонто» и «Филадельфии» Мичков нарушил правила, столкнувшись с канадским защитником. Танев не смог подняться на ноги, его увезли на носилках. Россиянину выписали две минуты штрафа за атаку игрока, не владеющего шайбой.

В сезоне-2025/26 Танев в 8 матчах набрал 2 (0+2) очка. В сезоне-2024/25 он в 75 матчах заработал 18 (3+15) очков.