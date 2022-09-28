Потолок зарплат в НХЛ к 2026 году может составить 92 миллиона долларов

НХЛ планирует повышать потолок зарплат в ближайшие три сезона, сообщает Sportsnet.

В сезоне-2022/23 потолок зарплат вырос впервые за три года, до этого лига не могла себе это позволить из-за пандемии коронавируса.

Сейчас потолок составляет 82,5 миллиона долларов. Планируется, что в сезоне-2023/24 потолок зарплат будет равен 83,5 миллиона долларов, в сезоне-2024/25 — от 87,5 до 88 миллионов долларов, а в сезоне-2025/26 — около 92 миллионов долларов.

До пандемии коронавируса потолок зарплат в НХЛ рос каждый год с сезона-2013/14 до сезона-2019/20.