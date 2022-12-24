«Я сейчас расплачусь». Появилось видео из раздевалки «Вашингтона» с реакцией Овечкина

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Виннипег» (4:1) форвард Александр Овечкин отличился двумя голами.

В раздевалке команды он чуть не расплакался от радости и поблагодарил команду за поддержку.

«Я сейчас расплачусь. Я люблю вас, ребята. Спасибо вам огромное», — сказал Овечкин.