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Сегодня, 10:29

«Я сейчас расплачусь». Появилось видео из раздевалки «Вашингтона» с реакцией Овечкина

Появилось видео из раздевалки «Вашингтона» с реакцией Овечкина
Виктория Кравченко
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Виннипег» (4:1) форвард Александр Овечкин отличился двумя голами.

В раздевалке команды он чуть не расплакался от радости и поблагодарил команду за поддержку.

«Я сейчас расплачусь. Я люблю вас, ребята. Спасибо вам огромное», — сказал Овечкин.

24 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:1) 37-летний Овечкин сделал дубль. Теперь на его счету 802 гола в НХЛ. 37-летний россиянин обогнал Горди Хоу и вышел на единоличное второе место по голам в лиге. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894).

Александр Овечкин
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