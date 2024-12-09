Представитель Овечкина: «Восстановление идет нормально, Саша рвется в бой»

Глеб Чистяков, представитель нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, рассказал «СЭ» о процессе восстановления хоккеиста.

«Восстановление проходит нормально. К сожалению, я не врач «Вашингтона» и не могу сказать, когда он сможет вернуться. Нормально идет восстановление, Саша рвется в бой», — сказал Чистяков «СЭ».

39-летний россиянин 19 ноября получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) в результате столкновения с нападающим Джеком Макбейном. Овечкин выбыл на срок от 4 до 6 недель из-за перелома левой малоберцовой кости.

В этом сезоне форвард набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на счету Овечкина в НХЛ 868 голов в 1444 играх. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб. Ранее стало известно, что Гретцки будет сопровождать российского хоккеиста, когда до его рекорда останется четыре гола.

Денис Сафронов