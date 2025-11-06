Видео
6 ноября, 09:55

Представитель Овечкина — о 900-м голе форварда в НХЛ: «Все понимают, что это очень большое событие, и должны быть рады за Александра»

Александр Абустин
корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Getty Images

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, прокомментировал «СЭ» 900-й гол форварда в регулярных чемпионатах НХЛ.

Он отличился 6 ноября в игре с «Сент-Луисом» (6:1).

«Это блестящее достижение, Саша долго к этому шел и абсолютно справедливо его заслужил. Может, оно не так ярко воспринимается, как побитый рекорд Гретцки в прошлом сезоне, но это тоже очень большое событие. Все понимают это и должны быть рады за Александра. Также было приятно слышать поздравления от владельца клуба. У Саши очень хорошие отношения с руководством», — сказал Чистяков «СЭ».

40-летний Овечкин установил рекорд лиги по числу голов в регулярных чемпионатах — теперь у него 900 шайб в 1504 матчах.

Александр Овечкин.900! Еще один великий рубеж Овечкина

Telegram Дзен Max
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
