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Сегодня, 12:35

Представитель Овечкина: «Есть вероятность, что он еще сыграет в 2024 году»

Константин Белов
Корреспондент
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Глеб Чистяков, представитель нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, ответил на вопрос «СЭ» о состоянии игрока.

«Александр чувствует себя неплохо, восстановление идет по плану. Но конкретное число, когда Александр вернется на лед в официальных матчах, назвать не могу. Есть вероятность, что Овечкин еще сыграет в 2024 году», — сказал Чистяков «СЭ»

39-летний россиянин 19 ноября получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) в результате столкновения с нападающим Джеком Макбейном. Овечкин выбыл на срок от 4 до 6 недель из-за перелома левой малоберцовой кости.

В этом сезоне форвард набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ 868 голов в 1444 играх лиги. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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