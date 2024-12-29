Представитель Овечкина оценил 2024 год для российского нападающего

Глеб Чистяков, представитель нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в комментарии для «СЭ» оценил уходящий год для россиянина.

«Правильнее этот вопрос задать самому Саше. Но я считаю, что несмотря на травму, концовка и вторая половина года для него очень успешная. И команда выигрывает, и Саша отличается результативностью», — сказал Чистяков «СЭ».

У россиянина 869 голов в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.