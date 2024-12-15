Представитель Овечкина опроверг поездку игрока на выездную серию с «Вашингтоном»

Глеб Чистяков, представитель нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о возможной поездке хоккеиста на ближайшие выездные матчи команды.

«Александр хочет выйти [на лед] к концу года. Несколько раз комментировали. Нет информационного повода», — сказал Чистяков «СЭ».

Ранее журналист Том Гулитти сообщил, что Овечкин может поехать с «Вашингтоном» на ближайшие выездные матчи НХЛ.

По информации источника, Овечкин может провести утреннюю тренировку перед матчем с «Далласом» (16 декабря) и поучаствовать в занятии с резервистами перед игрой с «Чикаго» (17 декабря).

19 ноября россиянин получил перелом малоберцовой кости ноги в матче регулярного чемпионата против «Юты» (6:2). 2 декабря он впервые вышел на тренировку после травмы.