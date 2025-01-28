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Сегодня, 12:09

Представитель Овечкина о первом месте игрока в рейтинге медийности: «Абсолютно заслужено!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Глеб Чистяков, представитель нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, в разговоре с «СЭ» прокомментировал первое место игрока в совместном рейтинге «СЭ» и Медиалогии «Самые медийные лица российского спорта-2024».

«Заслуженное первое место! Абсолютно! И близко никого нет. Такие рейтинги важны», — сказал Чистяков «СЭ».

Овечкин набрал 246 баллов из 300 возможных, став первым по двум из трех показателей. Второе место в рейтинге занял главный тренер «Ростова» и футбольной сборной России Валерий Карпин, третье — фигуристка Камила Валиева.

Артем Дзюба, Александр Овечкин, Валерий Карпин и&nbsp;Роман Ротенберг&nbsp;&mdash; в&nbsp;списке самых медийных лиц российского спорта-2024. Овечкин или Дзюба? Карпин или Ротенберг? Самые медийные лица российского спорта-2024

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Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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