3 ноября, 19:40

Представитель Овечкина: «Травма на предсезонке немного выбила из колеи, но Саша свои голы забьет»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, поделился мнением об игре россиянина на старте сезона НХЛ.

«Уверен, что все будет нормально. Саша свои голы забьет! Немного выбила его из колеи травма на предсезонке», — сказал Чистяков «СЭ».

Ранее нападающий повторил личный антирекорд результативности в стартовых матчах сезона НХЛ.

Овечкин второй раз в карьере забросил не более двух шайб в первых 12 матчах НХЛ. Впервые это случилось в сезоне-2023/24, когда он набрал 8 (2+6) очков в 12 играх.

4

  • невропатолог176

    да все вашики какие то аморфные. плохая предсезонка

    04.11.2025

  • Neil

    Может в качалке мышцу надорвал.

    03.11.2025

  • андр

    Конечно забьет хоть сколько - нибудь, даже стоячий, бросок остался. До конца контракта еще время есть.

    03.11.2025

  • Игорь Артов

    Может Саше на тренерскую работу перейти?

    03.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Александр Овечкин
    НХЛ
    ХК Вашингтон Кэпиталз
    Материалы сюжета Овечкин побил великий рекорд Гретцки по голам в НХЛ: новые достижения Александра
    Овечкин рассказал, как отпразднует 900-й гол в НХЛ: «Небольшой компанией где-нибудь посидим»
    Русский вратарь остановил «Вашингтон». А главный раздражитель НХЛ набрал 1000-е очко и обменялся джерси с Овечкиным
    Аршавин — о последствиях вечеринки в честь рекорда Овечкина: «Мы должны были вылетать в Колумбус. Но не долетели...»
    Овечкин и Маршан обменялись игровыми джерси после матча НХЛ
    «Вашингтон» проиграл «Флориде», у Овечкина «-2»
    Мостовой об Овечкине: «Когда его вспоминаешь, то не только Россия, а вся планета Земля должна переворачиваться»
