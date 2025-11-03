Представитель Овечкина: «Травма на предсезонке немного выбила из колеи, но Саша свои голы забьет»

3 ноября, 19:40
Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, поделился мнением об игре россиянина на старте сезона НХЛ.
«Уверен, что все будет нормально. Саша свои голы забьет! Немного выбила его из колеи травма на предсезонке», — сказал Чистяков «СЭ».
Ранее нападающий повторил личный антирекорд результативности в стартовых матчах сезона НХЛ.
Овечкин второй раз в карьере забросил не более двух шайб в первых 12 матчах НХЛ. Впервые это случилось в сезоне-2023/24, когда он набрал 8 (2+6) очков в 12 играх.
невропатолог176
да все вашики какие то аморфные. плохая предсезонка
04.11.2025
Neil
Может в качалке мышцу надорвал.
03.11.2025
андр
Конечно забьет хоть сколько - нибудь, даже стоячий, бросок остался. До конца контракта еще время есть.
03.11.2025
Игорь Артов
Может Саше на тренерскую работу перейти?
03.11.2025