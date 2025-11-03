Представитель Овечкина: «Травма на предсезонке немного выбила из колеи, но Саша свои голы забьет»

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, поделился мнением об игре россиянина на старте сезона НХЛ.

«Уверен, что все будет нормально. Саша свои голы забьет! Немного выбила его из колеи травма на предсезонке», — сказал Чистяков «СЭ».

Ранее нападающий повторил личный антирекорд результативности в стартовых матчах сезона НХЛ.

Овечкин второй раз в карьере забросил не более двух шайб в первых 12 матчах НХЛ. Впервые это случилось в сезоне-2023/24, когда он набрал 8 (2+6) очков в 12 играх.