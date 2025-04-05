Представитель Овечкина: «Нам нужно сделать еще один шаг вперед. Ждем и верим»

Спортивный агент Глеб Чистяков, представляющий интересы капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, прокомментировал «СЭ» достижение 39-летнего нападающего, который повторил снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

«Эмоции самые положительные. Повторение рекорда Гретцки — это блестящее достижение, но нам нужно сделать еще один шаг вперед. И все знаю, какой этот шаг. Поэтому ждем и верим», — сказал Чистяков «СЭ».

5 апреля 39-летний россиянин сделал дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру в 1486 матчах. Овечкин повторил снайперский рекорд Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Овечкин может побить рекорд Гретцки уже в следующем матче. В воскресенье, 6 апреля, «Вашингтон» сыграет в гостях с «Айлендерс». Начало игры — в 19.30 мск.

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