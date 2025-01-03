Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 11:21

Представитель Овечкина: «Саша начал новый год с хорошим настроением»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Глеб Чистяков, представитель нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в разговоре с «СЭ» прокомментировал игру россиянина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (3:4 Б.).

Овечкин сравнял счет в конце второго периода, а также не реализовал свою попытку в серии буллтов.

«Саша начал новый год с хорошим настроением. Проводит домашнюю новогоднюю серию с хорошим настроением. Он забил важный год, команда взяла очко и в принципе сыграла неплохо», — сказал Чистяков «СЭ».

У 39-летнего россиянина в этом сезоне 28 (18+10) очков в 22 матчах. За свою карьеру в НХЛ он забил 871 гол и до снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) ему осталось забросить 23 шайбы.

Александр Овечкин
НХЛ
Читайте также
Трансфер Барко назвали чудом, Станковичу везут неожиданное усиление. Что происходит в «Спартаке»
Око за око: как хищение российских резервов отразится на ЕС
Четыре россиянина вошли в топ-25 хоккеистов НХЛ за 25 лет по версии Sportsnet
Дубль Марченко и два очка Воронкова помогли «Коламбусу» победить «Каролину»
Эксперт напомнила об индексации пенсии работающим пенсионерам в 2025 году
Forbes сообщил о распаде механизированной бригады ВСУ до прибытия на фронт
Сегодня
Вчера
Неделя