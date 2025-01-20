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Сегодня, 11:48

Представитель Овечкина рассказал, при каких условиях возможна встреча Трампа с хоккеистом

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Глеб Чистяков, представитель нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в разговоре с «СЭ» рассказал, возможна ли встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским хоккеистом.

«Наверное, да, а почему нет? Если для этого будет соотвествующий повод... Пусть выиграют кубок и тогда точно это будет. Сейчас пока рано об этом говорить», — сказал Чистяков «СЭ».

Ранее избранный президент США Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне перед своими сторонниками отметил Овечкина. Он назвал хоккеиста великим.

Дональд Трамп и&nbsp;Александр Овечкин. «Великий игрок, не так ли?» Трамп перед инаугурацией восхитился Овечкиным

На счету капитана «Кэпиталз» 21 шайба в этом сезоне и 874 гола в регулярных чемпионатах НХЛ за всю карьеру. Чтобы побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки, Овечкину нужно забить еще 21 гол.

Александр Абустин

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Александр Овечкин
Дональд Трамп
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