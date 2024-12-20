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Сегодня, 19:12

Представитель Овечкина сообщил, что хоккеист не примет участия в ближайших матчах «Вашингтона»

Овечкин не сыграет в ближайших матчах «Вашингтона»
Микеле Антонов
Корреспондент
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Глеб Чистяков, представитель нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья хоккеиста.

Ранее нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в тренировке команды без ограничения на контакты. Об этом сообщил инсайдер Том Гулитти.

— Еще не общался с Александром после тренировки. Пока не готов сказать, когда он выйдет. В ближайших матчах не будет играть.

— Писали, что якобы возможен рождественский подарок, и 24-го числа он сможет сыграть.

— Не знаю, пока рано до 24-го еще. Сегодня играть не будет.

39-летний россиянин получил перелом левой малоберцовой кости в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2), который прошел 19 ноября. Сообщалось, что он выбыл на срок от 4 до 6 недель.

14 декабря Овечкин впервые после травмы принял участие в командной тренировке, а позже отправился с «Вашингтоном» на выезд в Даллас и Чикаго.

В текущем сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах за «Кэпиталз» в регулярном чемпионате.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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