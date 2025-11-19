Представитель Овечкина заявил, что Александр хотел бы посетить матч Дёмина в НБА

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, заявил «СЭ», что хоккеист хотел бы посетить матч с участием российского баскетболиста «Бруклина» Егора Дёмина.

В воскресенье, 16 ноября, Дёмин посетил игру «Вашингтона» против «Нью-Джерси» (2:3 Б), а также встретился с Овечкиным и обменялся с ним игровыми джерси.

«Саша любит баскетбол! Совместить графики хоккея с баскетболом сложно. Однако, если будет возможность, Саша с удовольствием посетит матч», — сказал Чистяков «СЭ».

Дёмин был выбран «Бруклином» под 8-м номером драфта НБА-2025, сезон-2025/26 — дебютный для 19-летнего баскетболиста в лиге. Дёмин — первый российский баскетболист в НБА с 2018 года.