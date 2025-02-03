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Сегодня, 13:14

Представитель Панарина прояснил ситуацию с налоговой задолженностью хоккеиста

Камила Абдурахманова
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Представитель нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, Артем Гаврилов, прокомментировал ситуацию с налоговой задолженностью хоккеиста.

«Предполагаю, что это связано с автомобильным налогом. Артемий мог пропустить сообщения, он же пользуется кнопочным телефоном. Разберемся в ситуации», — приводит слова Гаврилова РИА Новости.

В СМИ появилась информация, что Артемий занимается изданием газет, книг и журналов. Однако, как сообщил представитель хоккеиста, на самом деле спортсмен курирует благотворительный фонд, который помогает людям в сложных ситуациях.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что нападающий не погасил налоговую задолженность в размере почти 75 тысяч рублей. В случае неуплаты хоккеисту могут заблокировать счета и подать на него в суд.

В текущем сезоне НХЛ Панарин набрал 56 (22+34) очков в пятидесяти матчах за «Нью-Йорк Рейнджерс».

Источник: РИА Новости
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Артемий Панарин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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