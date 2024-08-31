Премьер-министр Канады выразил соболезнования по поводу смерти Джонни Годро

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования по поводу смерти американского нападающего «Коламбуса» Джонни Годро.

«Джонни Годро пусть и был американцем, но хоккейные болельщики в Калгари и по всей Канаде будут помнить его как одного из наших», — написал Трюдо в Twitter.

В пятницу, 30 августа, стало известно о том, что 31-летний хоккеист вместе с братом во время езды на велосипеде были сбиты насмерть автомобилем. Спустя 11 часов после случившегося «Коламбус» подтвердил трагическое событие.

В минувшем сезоне форвард провел 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 60 (12+48) очков.