Премия «Лучший хоккеист России». Список всех победителей и призеров

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров стал лауреатом премии «Лучший хоккеист России».

«Лучший хоккеист России» — масштабный проект «Спорт-Экспресса», в котором приняли участие все крупнейшие российские спортивные СМИ. Это первая в истории премия, которая определила лучшего игрока сезона в нашей стране, причем единственным критерием было гражданство РФ — голосовать можно было как за представителей КХЛ, так и НХЛ (а потенциально и любой другой лиги мира).

Помимо основной номинации лучшие были выбраны еще в семи категориях — «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший нападающий», «Лучший юниор» (игроки до 20 лет), «Лучший тренер», «Лучший менеджер» и «Лучший хоккеист КХЛ» (в этой номинации можно было голосовать за иностранцев). Всего в опросе приняли участие 60 человек — все ведущие авторы, комментаторы и блогеры России. В списке голосовавших журналисты «СЭ», «КХЛ ТВ», «Матч ТВ», «Чемпионата», Sports.ru, Sport24, ТАСС, «РИА Новости», «Известий», «РБ Спорт», Metaratings, Allhockey.ru, «Бизнес Online», YouTube-канала «Скользкий лед», а также белорусского издания Belarushockey.com.

Каждый участник опроса мог назвать топ-5 в номинации «Лучший хоккеист» и топ-3 — во всех остальных. Далее результаты суммировались (10-7-4-2-1 очков за 1-5-е места в основной категории и 5-3-1 за 1-3-е места — в других).

Страница проекта «Лучший хоккеист России»

Все лауреаты и тройки призеров:

Лучший хоккеист: 1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй). 2. Сергей Бобровский (Флорида). 3. Илья Сорокин (Айлендерс).

Лучший вратарь: 1. Илья Сорокин (Айлендерс). 2. Сергей Бобровский (Флорида), 3. Игорь Шестеркин (Рейнджерс).

Лучший защитник: 1. Дмитрий Орлов (Бостон/Каролина*). 2. Михаил Сергачев (Тампа-Бэй). 3. Александр Никишин (СКА).

Лучший нападающий: 1. Никита Кучеров (Тампа-Бэй). 2. Иван Барбашев (Вегас). 3. Александр Радулов (Ак Барс).

Лучший юниор: 1. Матвей Мичков (Сочи/СКА*). 2. Никита Гребенкин (Амур/Металлург*). 3. Прохор Полтапов (ЦСКА).

Лучший тренер: 1. Сергей Федоров (ЦСКА). 2. Игорь Ларионов (Торпедо). 3. Зинэтула Билялетдинов (Ак Барс).

Лучший менеджер: 1. Максим Гафуров (Торпедо). 2. Игорь Есмантович (ЦСКА). 3. Марат Валиуллин (Ак Барс).

Лучший хоккеист КХЛ: 1. Александр Радулов (Ак Барс). 2. Михаил Григоренко (ЦСКА). 3. Дмитрий Яшкин (СКА/Ак Барс*)

*Отмечены хоккеисты, которые перешли в новые клубы в межсезонье