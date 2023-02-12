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НХЛ

Сегодня, 02:31

Пресс-служба НХЛ: «Аскаров поднимает планку вратарских празднований»

Сергей Разин
корреспондент
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В пресс-службе НХЛ отреагировали на празднование победы вратаря фарм-клуба «Нэшвилла» Ярослава Аскарова.

«Аскаров действительно поднимает планку вратарских празднований», — говорится в сообщении.

«Милуоки» в матче регулярного чемпионата АХЛ в серии буллитов обыграл «Рокфорд». Аскаров отразил 45 бросков и дважды помешал сопернику отличиться по буллитам, а после победы голкипер свалил ворота на себя и сделал жим лежа.

Ярослав Аскаров
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
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