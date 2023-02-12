Пресс-служба НХЛ: «Аскаров поднимает планку вратарских празднований»

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В пресс-службе НХЛ отреагировали на празднование победы вратаря фарм-клуба «Нэшвилла» Ярослава Аскарова.
«Аскаров действительно поднимает планку вратарских празднований», — говорится в сообщении.
«Милуоки» в матче регулярного чемпионата АХЛ в серии буллитов обыграл «Рокфорд». Аскаров отразил 45 бросков и дважды помешал сопернику отличиться по буллитам, а после победы голкипер свалил ворота на себя и сделал жим лежа.
Yaroslav Askarov's really raising the bar for goalie celebrations. ???— NHL (@NHL) February 11, 2023
(?: @TheAHL) pic.twitter.com/ad9WauPm4B