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Сегодня, 19:00

Пресс-служба «Вашингтона» опубликовала видео с подарком Овечкину на день рождения

Владислав Маслов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Скриншот видео из соцсетей «Вашингтона»
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«Вашингтон Кэпиталз» опубликовал в своих социальных сетях видео, в котором показал подарок на день рождения капитану команды Александру Овечкину.

17 сентября россиянину исполнилось 39 лет. Клуб преподнес нападающему ретро-джерси с эмблемой «Вашингтона», которая использовалась с 1995 по 2007 год и известна как «screaming eagle» («кричащий орел»).

Овечкин выступает за клуб с 2005 года, став обладателем Кубка Стэнли и множества личных наград НХЛ. На счету игрока 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, россиянин отстает на 42 гола от рекордсмена по данному показателю за всю историю лиги Уэйна Гретцки (894).

Сезон НХЛ-2024/25 начнется 4 октября.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз

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