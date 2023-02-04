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НХЛ

Сегодня, 07:08

Пресс-служба «Вашингтона» признала сына Овечкина лучшим игроком

Сергей Разин
корреспондент
Сергей Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Пресс-служба «Вашингтона» оценила выступление Сергея Овечкина, сына форварда Александра Овечкина.

В соцсетях столичного клуба четырехлетний сын Овечкина был признан первой, второй и третьей звездой первого дня Матча звезд НХЛ.

Овечкин вместе с сыном и форвардом «Питтсбурга» Сидни Кросби приняли участие в конкурсе на лучший буллит. Оба игрока вели шайбу до ворот, а затем отдали пас сыну Овечкину, который реализовал буллит в стиле Никиты Кучерова.

По итогам конкурса Овечкин и Кросби стали победителями.

Александр Овечкин с&nbsp;сыном. Сын Овечкина вместе с отцом и Кросби реализовал буллит в стиле Кучерова

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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