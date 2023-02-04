Пресс-служба «Вашингтона» признала сына Овечкина лучшим игроком

Пресс-служба «Вашингтона» оценила выступление Сергея Овечкина, сына форварда Александра Овечкина.

В соцсетях столичного клуба четырехлетний сын Овечкина был признан первой, второй и третьей звездой первого дня Матча звезд НХЛ.

Овечкин вместе с сыном и форвардом «Питтсбурга» Сидни Кросби приняли участие в конкурсе на лучший буллит. Оба игрока вели шайбу до ворот, а затем отдали пас сыну Овечкину, который реализовал буллит в стиле Никиты Кучерова.

По итогам конкурса Овечкин и Кросби стали победителями.