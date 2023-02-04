Пресс-служба «Вашингтона» признала сына Овечкина лучшим игроком

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Пресс-служба «Вашингтона» оценила выступление Сергея Овечкина, сына форварда Александра Овечкина.
В соцсетях столичного клуба четырехлетний сын Овечкина был признан первой, второй и третьей звездой первого дня Матча звезд НХЛ.
#NHLAllStar 3 ??'s of the night— Washington Capitals (@Capitals) February 4, 2023
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???: #OviJr
???: #OviJr pic.twitter.com/MA0WfL9yZJ
Овечкин вместе с сыном и форвардом «Питтсбурга» Сидни Кросби приняли участие в конкурсе на лучший буллит. Оба игрока вели шайбу до ворот, а затем отдали пас сыну Овечкину, который реализовал буллит в стиле Никиты Кучерова.
По итогам конкурса Овечкин и Кросби стали победителями.