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Сегодня, 17:07

Тарпищев: «Овечкина нельзя сравнивать с Месси и Марадоной»

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выразил мнение, что Александра Овечкина нельзя сравнивать с великими футболистами.

— Можно ли Кафельникова, Медведева, Сафина сравнить с Месси или Марадоной?

— Смешное сравнение. Каждый король существует в своем виде спорта. В футбол играют миллиарды людей. В имиджевом плане футболист всегда будет самым популярным спортсменом мира. Вот мы часто говорим про Овечкина, но его тоже нельзя сравнивать. В футбол играет весь мир, а в хоккей лишь несколько стран.

Для меня номер один — Пеле, на втором месте — Месси. Многие отмечают Марадону, но, по моему мнению, есть два самых великих футболиста в истории, — сказал Тарпищев.

В 2022 году Овечкин вышел на второе место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги, а также побил несколько рекордов лиги. Месси в 2022 году стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины, а также был признан ФИФА лучшим игроком турнира, — заявил Тарпищев Metaratings.ru.

Источник: https://metaratings.ru/news/tarpishev-ovechkina-nelzya-sravnivat-s-messi-i-maradonoi-v-khokkei-igrayut-lish-neskolko-stran-220215/
Александр Овечкин
Шамиль Тарпищев
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