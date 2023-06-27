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НХЛ

Сегодня, 19:23

Президент ИИХФ принес извинения за невключение Мичкова в материал о предстоящем драфте НХЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
Матвей Мичков.
Фото photo.khl.ru
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф ответил на вопрос «СЭ» об отсутствии россиянина Матвея Мичкова в материалах к предстоящему драфту НХЛ.

«Это была ошибка. Поскольку Россия и Белоруссия не принимают активного участия в деятельности ИИХФ, автор сделал такой выбор. Я лично попросил автора материала коротко и дипломатично добавить туда Мичкова. Приносим свои извинения», — сказал Тардиф «СЭ».

В минувшем сезоне Мичков выступал за СКА и в «Сочи» на правах аренды.

Драфт НХЛ-2023 состоится с 28 по 29 июня. Российский хоккеист уже прилетел в США в преддверии мероприятия.

Ранее Международная федерация хоккея не упомянула российского нападающего Матвея Мичкова в документе, посвященном предстоящему драфту НХЛ.

Мичков будет выбран в числе первых пяти игроков. Фаворитом драфта называется канадец Коннор Бедард.

НХЛ
Люк Тардиф
Матвей Мичков
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