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Сегодня, 19:04

Президент ИИХФ Тардиф: «Я оптимистичен в вопросе участия игроков НХЛ в Олимпиаде»

Руслан Минаев
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф поделился мнением об участии игроков НХЛ на Олимпийских играх 2026 года.

«Я оптимистичен в вопросе участия игроков НХЛ в Олимпиаде. Подтверждение этому состоится в феврале-марте», — цитирует Тардифа ТАСС.

Хоккеисты НХЛ выступали за свои сборные на Олимпиадах в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах. В 2018 году турнир в Пхенчхане состоялся без их участия.

Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

Источник: ТАСС
Хоккей
НХЛ
Люк Тардиф
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