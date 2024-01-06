Президент ИИХФ Тардиф: «Я оптимистичен в вопросе участия игроков НХЛ в Олимпиаде»

Сегодня, 19:04
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф поделился мнением об участии игроков НХЛ на Олимпийских играх 2026 года.
«Я оптимистичен в вопросе участия игроков НХЛ в Олимпиаде. Подтверждение этому состоится в феврале-марте», — цитирует Тардифа ТАСС.
Хоккеисты НХЛ выступали за свои сборные на Олимпиадах в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах. В 2018 году турнир в Пхенчхане состоялся без их участия.
Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.