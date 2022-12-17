Президент КХЛ Морозов верит, что Овечкин обойдет Гретцки по голам в НХЛ

Сегодня, 13:47
Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о снайперской гонке Александра Овечкина за Горди Хоу и Уэйном Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ.
— Ждете, что Александр Овечкин догонит сегодня Горди Хоу по голам в НХЛ?
— Я знаю, что он догонит. Когда это случится, тогда и случится. Не надо зацикливаться на сегодняшнем дне. Это произойдет в любом случае. А когда произойдет, тогда мы будем радоваться и поздравлять. Специальное поздравление сейчас не готовлю. Сделаю это, когда он обойдет Уэйна Гретцки.
— Вы верите в это?
— Конечно. Мы всегда верили в него. Желаем успехов и болеем за Александра.
На минувшей неделе Овечкин набрал 8 очков (5+ 3) в четырех матчах регулярного чемпионата. Также 37-летний форвард достиг отметки в 800 шайб в НХЛ.
Овечкин стал третьим игроком с таким показателем в истории лиги. Рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (894), на второй строчке — канадец Горди Хоу (801).