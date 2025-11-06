6 ноября, 11:38
Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал «СЭ» 900-й гол нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он отличился 6 ноября в игре с «Сент-Луисом» (6:1).
«Это великое достижение нашего российского героя. Рады за него, за страну. Рады, что это наш игрок, который вписал свое имя в историю НХЛ. Желаем Александру не останавливаться на достигнутом. Только вперед. Чем дальше — тем больше. Пускай поднимает планку еще выше и радует своих болельщиков», — сказал Морозов «СЭ».
40-летний Овечкин установил рекорд лиги по числу голов в регулярных чемпионатах — теперь у него 900 шайб в 1504 матчах.
андр
А что он сделал для нашего хоккея?
06.11.2025
Gordon
Во-первых, русского, а во-вторых, не героя, а спортсмена. Герои на фронте жизнью рискуют. Герои из огня людей спасают. И далее по тексту.
06.11.2025
тихоновнавсегда
Русского героя!!!
06.11.2025