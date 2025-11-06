Видео
6 ноября, 11:38

Морозов — о 900-й шайбе Овечкина: «Великое достижение российского героя»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал «СЭ» 900-й гол нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он отличился 6 ноября в игре с «Сент-Луисом» (6:1).

«Это великое достижение нашего российского героя. Рады за него, за страну. Рады, что это наш игрок, который вписал свое имя в историю НХЛ. Желаем Александру не останавливаться на достигнутом. Только вперед. Чем дальше — тем больше. Пускай поднимает планку еще выше и радует своих болельщиков», — сказал Морозов «СЭ».

40-летний Овечкин установил рекорд лиги по числу голов в регулярных чемпионатах — теперь у него 900 шайб в 1504 матчах.

3

  • андр

    А что он сделал для нашего хоккея?

    06.11.2025

  • Gordon

    Во-первых, русского, а во-вторых, не героя, а спортсмена. Герои на фронте жизнью рискуют. Герои из огня людей спасают. И далее по тексту.

    06.11.2025

  • тихоновнавсегда

    Русского героя!!!

    06.11.2025

    Александр Овечкин
    Алексей Морозов (хоккей)
    НХЛ
    Материалы сюжета Овечкин побил великий рекорд Гретцки по голам в НХЛ: новые достижения Александра
    Овечкин рассказал, как отпразднует 900-й гол в НХЛ: «Небольшой компанией где-нибудь посидим»
    Русский вратарь остановил «Вашингтон». А главный раздражитель НХЛ набрал 1000-е очко и обменялся джерси с Овечкиным
    Аршавин — о последствиях вечеринки в честь рекорда Овечкина: «Мы должны были вылетать в Колумбус. Но не долетели...»
    Овечкин и Маршан обменялись игровыми джерси после матча НХЛ
    «Вашингтон» проиграл «Флориде», у Овечкина «-2»
    Мостовой об Овечкине: «Когда его вспоминаешь, то не только Россия, а вся планета Земля должна переворачиваться»
