Морозов — о 900-й шайбе Овечкина: «Великое достижение российского героя»

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал «СЭ» 900-й гол нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он отличился 6 ноября в игре с «Сент-Луисом» (6:1).

«Это великое достижение нашего российского героя. Рады за него, за страну. Рады, что это наш игрок, который вписал свое имя в историю НХЛ. Желаем Александру не останавливаться на достигнутом. Только вперед. Чем дальше — тем больше. Пускай поднимает планку еще выше и радует своих болельщиков», — сказал Морозов «СЭ».

40-летний Овечкин установил рекорд лиги по числу голов в регулярных чемпионатах — теперь у него 900 шайб в 1504 матчах.