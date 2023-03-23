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Сегодня, 17:25

Прохоров: «Малкин не в тени Овечкина, оба показывают высочайший профессионализм»

Алина Савинова
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Олимпийский чемпион Виталий Прохоров заявил, что нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не находится в тени капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

«И первый и второй — звезда. Саша Овечкин на слуху, потому что, наверное, у него лучше работает PR команда. Везде стараются распространять информацию. Малкин не в тени, он в расцвете. Посмотрите, в какой он форме почти в 37 лет. Они оба великие и показывают высочайший профессионализм. Звезды мировой величины», — цитирует Прохорова Legalbet.

В текущем сезоне Овечкин набрал 69 (40+29) очков. На счету Малкина 74 очка (24+50).

Источник: https://legalbet.ru/news/prohorov-malkin-ne-v-teni-ovechkina-on-v-rastcvete/
Александр Овечкин
Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
Виталий Прохоров
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