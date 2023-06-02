Проспект «Торонто» Гребенкин рассказал, что после драфта ему написал Мэттьюс

Сегодня, 13:15
Форвард «Металлурга» Никита Гребенкин, задрафтованный «Торонто», в интервью «СЭ» рассказал, кто из игроков «Мэйпл Лифс» поздравил его после церемонии.
— Кто-то из игроков «Торонто» поздравлял вас после драфта?
— Мэттьюс, Таварес и Марнер поздравили после драфта. С Таваресом виделись сейчас в Торонто. Габаритный дядька. Думал, он поменьше немного.
— Где вы встретились с Таваресом?
— Я пришел в офис руководства «Торонто». Там был Джон.
— Он узнал вас?
— Да. Хотя, может быть, про меня ему просто сказал генеральный менеджер. Джон сказал мне: «Nikita, nice to meet you».
— А английский-то вы знаете?
— Учу. Все понимаю, но не всегда могу ответить.
— Таваресу вы, получается, ничего в ответ не сказали?
— Нет, почему? Я ответил: «Спасибо, приятно познакомиться. Ждите меня».
— А что вам писал Мэттьюс после драфта?
— Поздравил с выбором на драфте. «Работай, развивайся — ждем тебя в «Торонто».
— Удивились?
— Я думаю, когда люди узнают, что в системе клуба будет пополнение, им приятно поздравить молодого игрока с таким событием.
— Что вы ответили им?
— «Ждите меня».