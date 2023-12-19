Просветов объяснил отъезд в Северную Америку в юном возрасте

Голкипер клуба НХЛ «Колорадо» Иван Просветов переехал в Северную Америку в 17-летнем возрасте, так как у него не было возможности играть в Молодежной хоккейной лиге.

«Просто у меня не было выбора остаться в России. Молодежной команды не было, а играть в юниорском чемпионате я не хотел. Конечно, цель была уехать в НХЛ, и мне кажется, она у многих. Но если бы был у меня шанс играть в России, в Континентальной хоккейной лиге, то я бы играл там», — приводит слова Просветова ТАСС.

В 2016 году Просветов дебютировал за «Миннесоту» из Североамериканской хоккейной лиги.