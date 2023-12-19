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Сегодня, 10:32

Просветов объяснил отъезд в Северную Америку в юном возрасте

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Голкипер клуба НХЛ «Колорадо» Иван Просветов переехал в Северную Америку в 17-летнем возрасте, так как у него не было возможности играть в Молодежной хоккейной лиге.

«Просто у меня не было выбора остаться в России. Молодежной команды не было, а играть в юниорском чемпионате я не хотел. Конечно, цель была уехать в НХЛ, и мне кажется, она у многих. Но если бы был у меня шанс играть в России, в Континентальной хоккейной лиге, то я бы играл там», — приводит слова Просветова ТАСС.

В 2016 году Просветов дебютировал за «Миннесоту» из Североамериканской хоккейной лиги.

Источник: https://tass.ru/sport/19574755
Иван Просветов
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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