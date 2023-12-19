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Сегодня, 12:13

Просветов поделился мнением о своем будущем в «Колорадо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь Иван Просветов считает, что может остаться в клубе НХЛ «Колорадо» после завершения срока нынешнего контракта.

«Тяжело пока что об этом говорить. Все зависит от того, сколько я сыграю в этом году. Я так понимаю, если я сыграю в этом сезоне больше 23 игр, то буду принадлежать «Колорадо» года три-четыре. Мне кажется, так случится, потому что я уже провел половину из этого числа матчей. Скорее всего, к концу сезона права на меня останутся у «Колорадо», и там уже будет видно. Конечно, было бы здорово остаться в этом клубе», — приводит слова Просветова ТАСС.

24-летний Просветов выступает за «Колорадо» с 9 октября 2023 года. В текущем сезоне он провел за клуб 10 игр, пропустил 22 шайбы с коэффициентом надежности 2.83.

Источник: https://tass.ru/sport/19575067
Иван Просветов
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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