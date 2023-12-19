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Сегодня, 14:42

Просветов рассказал, как защищает шею во время матчей НХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Голкипер клуба НХЛ «Колорадо» Иван Просветов защищает шею с помощью специального отбойника, крепящегося к маске.

«У меня есть отбойник, я на этом особо не зациклен. Конечно, это ужасно, что случаются такие травмы. Но это наш спорт, он суровый в этом плане, и это тяжело избежать. У многих вратарей такие отбойники есть, они крепятся на шлем, и это очень помогает. Есть вратари, которые играют с ним, есть те, которые нет, но я стараюсь по максимуму себя защитить», — приводит слова Просветова ТАСС.

4 декабря совет Международной федерации хоккея обязал игроков использовать защиту для шеи на всех соревнованиях. В октябре американский нападающий Адам Джонсон умер в больнице после того, как получил порез шеи в игровом эпизоде во время матча между командами высшего дивизиона чемпионата Великобритании «Ноттингем» и «Шеффилд».

Источник: https://tass.ru/sport/19575659
Иван Просветов
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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