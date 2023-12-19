Просветов рассказал о взаимоотношениях с российскими хоккеистами в «Колорадо»

Вратарь Иван Просветов после прихода в клуб НХЛ «Колорадо» получил поддержку от нападающего команды Валерия Ничушкина.

«Я уже Валеру до этого знал давно — в России с ним тренировались у Павла Маркидана. Он мне очень помог, сразу рассказав, где снимать дом, где жить. Он мне сразу написал, как новость вышла. Саша Георгиев тоже отличный партнер, друг», — приводит слова Просветова ТАСС.

24-летний Просветов выступает за «Колорадо» с 9 октября 2023 года. В текущем сезоне он провел за клуб 10 игр, пропустил 22 шайбы с коэффициентом надежности 2.83.