Просветов считает, что в третьем периоде «Колорадо» переиграл «Виннипег»

Голкипер «Колорадо» Иван Просветов высказался о поражении «Эвеланш» в матче чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (2:6).

«Мне казалось, что мы их переиграли в третьем периоде, но в первых двух они, конечно же, блокировали нашу атаку, не давая нам прходить и выигрывать отскоки. Мы соберемся, вернемся завтра, так как это матчи back-to-back, и постараемся сделать все от нас зависящее для победы», — приводит слова Просветова сайт НХЛ.

24-летний россиянин в игре с «Виннипегом» отразил 19 бросков в из 24, всего в этом сезоне провел 10 матчей с коэффициентом надежности — 2,84.

18 декабря ««Колорадо»» дома сыграет с «Сан-Хосе». «Эвеланш» занимает пятое место в таблице Западной конференции, имея в своем активе 38 очков.