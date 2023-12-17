Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:52

Просветов считает, что в третьем периоде «Колорадо» переиграл «Виннипег»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Telegram Дзен

Голкипер «Колорадо» Иван Просветов высказался о поражении «Эвеланш» в матче чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (2:6).

«Мне казалось, что мы их переиграли в третьем периоде, но в первых двух они, конечно же, блокировали нашу атаку, не давая нам прходить и выигрывать отскоки. Мы соберемся, вернемся завтра, так как это матчи back-to-back, и постараемся сделать все от нас зависящее для победы», — приводит слова Просветова сайт НХЛ.

24-летний россиянин в игре с «Виннипегом» отразил 19 бросков в из 24, всего в этом сезоне провел 10 матчей с коэффициентом надежности — 2,84.

18 декабря ««Колорадо»» дома сыграет с «Сан-Хосе». «Эвеланш» занимает пятое место в таблице Западной конференции, имея в своем активе 38 очков.

Иван Просветов
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Колорадо Эвеланш
0
Читайте также
Сборная Пути РПЛ обыграла команду Пути Регионов на Матче Звезд Кубка России
Костомаров подробно рассказал о болезни и жизни после ампутации
Средства ПВО за ночь сбили 33 беспилотника в трех регионах РФ
Трамп процитировал Путина о «гнилости американской демократии»
Business Insider сообщил об успешном использовании РФ защитных экранов против ВСУ
Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной
Популярное видео
«Рейнджерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал игру команды против «Нэшвилла»

Морис оценил игру вратаря Бобровского в матче с «Эдмонтоном»